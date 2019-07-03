Абу-Даби, , 08:13 — REGNUM

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отвергли обвинения в поставках оружия командующему вооруженными силами Ливии генералу Халифе Хафтару, об этом 3 июля сообщает Al Arabia.

Данное заявление было опубликовано министерством иностранных дел государства, в котором содержится также призыв к снижению эскалации в расколотом внутренним конфликтом государстве.

Абу-Даби настаивает на своей приверженности решению СБ ООН о введении эмбарго на поставку вооружений Ливии.

Напомним, представители правительства Национального единства Ливии, расположенного в Триполи, на прошлой неделе обнаружили тайник с оружием, которое было произведено в США. На изделиях была указана маркировка, свидетельствующая о том, что они были проданы ОАЭ — крупнейшему импортеру американской военной продукции.

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