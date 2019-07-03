Киев, , 08:01 — REGNUM

Украина может резко ускорить рост своей экономики, если осуществит ряд реформ и победит коррупцию, заявил новый глава Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон, сообщил 2 июля телеканал «1+1».

По мнению чиновника, на Украине есть человеческие ресурсы, позволяющие добиться показателя роста экономики в 5−6% в год, однако не хватает технологий и капиталов.

«Именно сейчас настал момент выбора — с новой администрацией, а вскоре и с вашим парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду выразительных и управляемых реформ ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе», — рассказал Липтон.

Он отметил, что в 2000-х Польше тоже было трудно привлечь деньги инвесторов, однако это удалось сделать благодаря строительству инфраструктуры и установлению правового поля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приостановила выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центробанка.

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