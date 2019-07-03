Оренбург, , 08:17 — REGNUM

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Мирохин (ЛДПР) находится в изоляторе временного содержания. Он задержан на 10 суток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах, 1 июля парламентарий попался в состоянии алкогольного опьянения при управлении автомобилем.

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В полиции отказываются от официальных комментариев. Согласно данным из открытых источников, у Мирохина выявили просроченные водительские права, а на предложение автоинспекции пройти медосвидетельствование он ответил отказом.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Оренбуржья Татьяна Казармщикова, случай будет обсуждаться на координационном совете партии. Он состоится, когда Мирохин выйдет из изолятора. В региональном отделении готовы выслушать позицию и объяснения Владимира Мирохина и принять коллегиальное решение.

Может ли инцидент отразиться на членстве Мирохина в партии? По словам Казармщиковой, «теоретически возможно все», но для принятия любого решения необходимо разобраться в ситуации и выяснить все обстоятельства.

«Конечно, это не делает чести любому человеку, и уж тем более публичному, когда за ним стоят избиратели, коллеги по партийному цеху!» — выразила мнение лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Оренбуржья.

«Разбором полётов» может заняться и комитет по этике регионального парламента. Однако пока, по словам Татьяны Казармщиковой, на неё члены комитета не выходили. Также она подчеркнула, что вопрос о лишении мандата не стоит. Административное наказание не влечет сложения депутатских полномочий.