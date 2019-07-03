Якутск, , 08:25 — REGNUM

В Якутии вокруг вывоза мусора разворачивается странная ситуация: региональный оператор Центральной зоны республики с этой задачей не справляется, и с ним может быть расторгнуть контракт. Такое мнение высказал политолог Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня пришло время признать очевидное. Детище старой мэрии (тех времён, когда горадминистрацией Якутска руководил теперь возглавляющий республику Айсен Николаев — прим. ИА REGNUM ) — региональный оператор Центральной зоны (ООО «ЯкутскЭкоСети») — полностью облажалось на ниве реализации мусорной формы. Тут и систематический невывоз мусора, и уголовные дела, и просроченные обязательства по строительству нового полигона, и общий провал на информационном поле, и дутый тариф», — констатировал эксперт.

Он считает, что тем не менее бывшая команда мэрии Якутска, теперь работающая в правительстве региона, хочет контролировать «мусорную жилу» города.

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«Правительство предлагало городу переделать МУП «Жилкомсервис» в ГУП. То есть передать предприятие городского хозяйства в госсобственность. Видимо, не получилось. А потому сейчас заходят с другой стороны. Предлагают фактически похоронить «ЯкутскЭкоСети» — расторгнуть с ними Концессионное соглашение, а строительство нового полигона и рекультивацию старого передать на республиканский уровень. Иными словами, правительство забирает городскую свалку себе. И деньги за приём мусора с населения и организаций тоже будет брать себе. Причем занимается этим лично зампред Кирилл Бычков, с именем которого связано, собственно, рождение «ЯкутскЭкоСетей». Не мытьем, так катаньем». Виталий Обедин

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии пришла к выводу, что ООО «ЯкутскЭкоСети» злоупотребляло доверием городского коммунального предприятия МУП «Жилкомсервис». В отношении оператора возбуждено уголовное дело по признакам причинения особо крупного имущественного ущерба путём злоупотребления доверием.

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Подозрения возникли в ходе проверки исполнения законодательства о целевом и эффективном использовании бюджетных средств. Выяснилось, что МУП «Жилкомсервис» предоставило ООО «Якутскэкосети» более 43 млн рублей займов вопреки тому, что кредитования нет в списке уставных целей коммунального предприятия. Деньги регоператор вовремя не вернул, несмотря на то, что на его счетах имелись средства. Таким образом, «Жилкомсервису» был причинён ущерб в особо крупном размере, сумма долга на момент прокурорской проверки составляла более 33 млн рублей.