Торонто, Канада, , 07:38 — REGNUM

Шуткой начал свое выступление в канадском Торонто украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что хотел бы произнести речь на украинском языке.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и является официальным — это украинский», — сказал по-английски Зеленский.

Присутствующие в зале засмеялись, а политик перешел на украинскую речь.

Смех участников конференции вызвало также приветствие президента Украины и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Трюдо встретил Зеленского на сцене, лидеры пожали друг другу руки и обнялись, после чего глава Украины подошел к микрофону и сказал «привет» по-английски.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский назвал канадского премьер-министра Трюдо одним из тех, кто вдохновил его на политическую карьеру. После переговоров с украинским лидером Трюдо заверил, что Канада продолжит политику антироссийских санкций.