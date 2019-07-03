Берлин, , 07:33 — REGNUM

Урсула фон дер Ляйен выбрана следующим председателем Европейской комиссии и должна освободить должность министра обороны Германии. Председатель ведущей германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не намерена занимать этот вакантный пост, пишет газета Bild.

«Я сознательно решила сменить государственную деятельность на партийную. В ХДС предстоит многое сделать», — сказала она изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее средства массовой информации прочили председателя ХДС на пост министра обороны в случае, если фон дер Ляйен займет одну из должностей в Брюсселе. Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) одобрили кандидатуру фон дер Ляйен, теперь за или против ее назначения на высший пост в ЕС должен проголосовать Европейский парламент.