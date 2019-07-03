Париж, , 07:30 — REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что проект соглашения о свободной торговле, заключенный между Европейской комиссией и МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай), предлагает возможности для европейских экспортеров, но Франции следует всё взвесить, сообщает Le Figaro.

«Если положения, которые мы считаем известными в этом соглашении, предоставляют важные экономические возможности нашим экспортерам, не следует ими пренебрегать», — отметил Жан-Ив Ле Дриан во время заседания в Национальной Ассамблее.

«На этих переговорах мы определили очень сильные красные линии: сначала — полное соблюдение Парижского соглашения, затем — защита стандартов по охране окружающей среды и здоровья. Именно на основе анализа этих обязательств Франция выступит», — предупредил глава французской дипломатии, добавив, что «Франция будет судить по кусочкам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Франции Сибет Ндиайе заявила, что важно точно знать содержание соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР, в частности, для «хрупких секторов».

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