Москва, , 07:27 — REGNUM

Сегодня, 3 июля, президент РФ Владимир Путин выступит на международном форуме «Развитие парламентаризма». Форум проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

На форум съехались около 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира. Главная тема форума — вопросы международной безопасности.

Также участники обсуждаются проблемы развития цифровой экономики, молодёжной и экологической политики.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй Международный форум «Развитие парламентаризма» начал работу 1 июля. Инициатором масштабного мероприятия выступает Госдума РФ.

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