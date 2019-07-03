Челябинск, , 07:02 — REGNUM

Депутат одного из райсоветов Челябинска Михаил Смирнов теперь обвиняется не в том, что ему предъявляли ранее. Об этом пишут местные СМИ.

По данным издания Накануне.Ru, теперь депутат обвиняется «в пособничестве в растрате в особо крупном размере и в даче взятки в особо крупном размере». Эту информацию агентству сообщили в пресс-службе облсуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Смирнов был задержан в январе. Изначально ему вменяли мошенничество. Речь шла о возможной его причастности к пропаже порядка 3,8 млн рублей, которые были выделены на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие Челябинск принял в ноябре 2017 года.

Также по этому делу проходит Антон Бахаев, ранее бывший первым замминистра экономического развития региона. Также под подозрение силовиков попадала экс-глава областного Агентства международного развития Ольга Алейникова.

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