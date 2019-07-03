Вашингтон, , 06:44 — REGNUM

Государственный секретарь США Майкл Помпео предложил Казахстану поделиться опытом проведения гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

На встрече с главой МИД Казахстана Бейбутом Атамкуловым госсекретарь США высоко оценил роль республики в репатриации своих граждан из Сирии. Кроме того, Помпео поддержал укрепление партнерства между США и Казахстаном во главе с новым лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что с начала 2019 года спецслужбы республики вернули из Сирии 524 человека, в том числе 137 женщин и 357 детей.