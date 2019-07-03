Киев, , 05:48 — REGNUM

Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.

Анатолий Шарий (cc) Westmclaren

То же может произойти в отношении Андрея Клюева, бывшего главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Клюева украинский ЦИК также зарегистрировал как кандидата в депутаты.

По словам члена украинского ЦИК Ирины Ефремовой, комиссия может отменить их регистрацию как кандидатов, если будет доказано, что они уже пять лет не были на Украине.

Напомним, 2 июля украинский ЦИК зарегистрировал Шария как кандидата в депутаты Рады, после чего в соцсетях появились призывы к протестным акциям.

В центре Киева прошёл митинг против регистрации Шария и Клюева как якобы «пророссийских» депутатов. Протесты в соцсетях поддержал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

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