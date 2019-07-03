Вашингтон, , 05:34 — REGNUM

Внезапная отмена визита американского вице-президента Майка Пенса в штат Нью-Гэмпшир связана с некими обстоятельствами, сообщила его пресс-секретарь Алисса Фара в Twitter.

Таким образом, Фара опровергла слухи о его внезапном возвращении из поездки в Нью-Гэмпшир. По её словам, его самолёт не был экстренно возвращён в Вашингтон, как передавали СМИ, а не вылетел, поскольку возникли обстоятельства, вынудившие Пенса остаться.

Фара отметила, что визит Пенса в Нью-Гэмпшир состоится позднее.

Напомним, американские СМИ сообщили, что самолёт, на котором Пенс отправился в Нью-Гэмпшир, был экстренно возвращён в Вашингтон. Комментируя эту информацию, представитель президентской администрации заверил, что ситуация обусловлена причинами, не связанными со здоровьем Пенса, как и со здоровьем главы государства.