Триполи, 3 июля 2019, 04:29 — REGNUM
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов в пригороде Триполи стали 40 человек, сообщает Reuters.
Уточняется, что порядка 80 человек ранены.
Напомним, 30 июня авиаудар по аэропорту Митига рядом с Триполи был нанесён ВВС Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Триполи находится под контролем сил правительства национального единства, возглавляемого Фаизом Сараджем.
На следующий день, 1 июля, генерал Мохамед Манфур, командующий ВВС Ливийской национальной армии, анонсировал планы нанесения авиаударов по Триполи.
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