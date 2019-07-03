Торонто, Канада, , 02:12 — REGNUM

Политика антироссийских санкций Канады будет продолжена, сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

По итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в городе Торонто (Канада) Трюдо сказал, что Оттава продолжает санкционную политику против Москвы из-за «незаконных действий России в отношении Украины». При этом канадский деятель упомянул об украинских моряках (фигурантах дела о провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 г.).

Оттава, отмечает канадский политик, действует «параллельно с международными партнёрами». Трюдо заявил, что канадские власти следят за действиями Москвы в отношении Киева, и им важно отслеживать «позитивные изменения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе совместной пресс-конференции с Трюдо в Торонто 2 июля Зеленский заявил, что Оттава и Киев подпишут соглашение о поставках бронетехники на Украину. Зеленский также заявил, что Канада — это друг Украины и союзник против России.

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