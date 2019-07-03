Москва, 3 июля 2019, 01:17 — REGNUM
Уникальные документу, касающиеся освобождения Минска от немецко-фашистских войск 3 июля 1944 г. опубликованы на сайте Минобороны РФ.
Войска Красной Армии вошли в оккупированный Минск 3 июля 1944 года в 9:00 утра. Представлен соответствующий документ — боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта А.П.Покровского начальнику Генштаба Красной Армии маршалу Советского Союза А.М.Василевскому.
«Войска фронта, успешно развивая наступление, в 9:00 3 июля стремительной атакой танков и пехоты овладели столицей Белоруссии — городом Минск», — говорится в документе.
Серьёзного сопротивления немцы в самом городе уже не оказывали, поскольку были деморализованы темпами наступления частей Красной Армии.
Опубликован также приказ Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И.Сталина об овладении Минском.
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