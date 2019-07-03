История вопроса

На смену политике 90-х, когда нападению подвергалось всё, что связано с Советским Союзом, в России пришла направленность на патриотическое воспитание и сохранение духовных скреп, объединяющих граждан России. Важнейшее место здесь заняла память о победе в Велико Отечественной войне, как проявления массового патриотизма и героизма советского народа.

Вместе с тем, попытки искажения военной истории продолжаются как со стороны иностранных журналистов, историков и деятелей искусства, так и внутри России. Так, опрос РАНХиГС в 2015 году показал, что 60% российских граждан замечают подобные искажения в отечественных СМИ, а 82,5% - в иностранной прессе.

Особо яростная борьба с наследием Великой Отечественной войны ведётся в странах, прямо или косвенно поддерживающих фашистские идеи: в первую очередь, на Украине и в Прибалтике.

