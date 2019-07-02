Страсбург, Франция, , 23:56 — REGNUM

Совет Европы настаивает, чтобы Россия выплатила в бюджет организации ещё 55 млн евро. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниела Хольтгена.

Здание Совета Европы в Страсбурге Coe.int

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хольтген рассказал, что Россия заплатила взносы за 2019 год — 33 млн евро. Однако Совет Европы требует, чтобы Россия заплатила взносы и за тот период, когда российская делегация была лишена своих прав в ПАСЕ — это часть 2017 года и 2018 год. Это порядка 55 млн евро.

Будет ли российская делегация платить эти взносы — пока не известно.

Напомним, что Россия покинула ПАСЕ после того, как её делегация была лишена всех прав, в том числе права голоса в ассамблее.