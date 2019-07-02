Минск, , 23:27 — REGNUM

В отношениях Белоруссии и Армении нет закрытых тем. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 2 июля на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Александр Лукащенко и Армен Саркисян

«Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери», — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Президент Белоруссии упомянул о своем телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Он позвонил перед своим визитом в Сингапур, просил передать привет президенту. На что я ему сказал: и не думай даже, мы его торопить в Армению не намерены. Тем более что он занимается нужными для Армении вещами», — рассказал белорусский лидер.

Он предложил Армену Саркисяну задержаться еще на некоторое время в Белоруссии.

«Вы, действительно, не торопитесь обратно. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный знаете, что посмотреть и что важно и полезно для Армении», — продолжил Лукашенко.

Он также напомнил, что сотрудничество Белоруссии и Армении начиналось фактически с нуля.

«Сегодня мы хоть и не имеем огромного товарооборота, но за $50 млн годовых — это неплохая динамика, если ее сравнивать с теми нулевыми показателями», — констатировал он.

Несмотря на критику, которая иногда раздается с обеих сторон и которая, естественно, может возникать в отношениях между странами, сотрудничество Белоруссии и Армении остается крепким и надежным.

«Главное состоит в том, что мы с вами союзники, действуем с одинаковых позиций, у нас в принципе нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать», — резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь пресс-служба премьер-министра Армении сообщает, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ходе телефонного разговора было обсуждено сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, в частности, вопросы, связанные с проведением саммита ЕАЭС 1 октября в Ереване.

В этом контексте также был затронут ряд вопросов расширения внешних связей ЕАЭС, в том числе перспективы подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением Вторых Европейских игр и с радостью отметил успешное участие армянских спортсменов в этих соревнованиях.

Премьер-министр также поздравил с Национальным праздником Белоруссии и направил наилучшие пожелания дружественному белорусскому народу.