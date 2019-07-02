Донецк, , 21:51 — REGNUM

Вступление в должность нового украинского президента Владимира Зеленского совпало с ростом интенсивности артобстрелов Донбасса, заявил 2 июля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По сообщению пресс-службы главы ДНР, военная обстановка остаётся напряжённой, а украинские каратели целенаправленно уничтожают объекты социальной инфраструктуры.

«Можно, к сожалению, констатировать, что с приходом к власти на Украине нового президента произошло усиление интенсивности обстрелов населенных пунктов республики. Мирные жители получают ранения, среди них есть дети. Происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения, социальной инфраструктуры», — сказал Денис Пушилин.

По данным министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, за июнь 2019 года было повреждено более 170 зданий, ранения получили 12 мирных жителей.

При этом глава ДНР подчеркнул, что такая ситуация напрямую связана с отказом властей Украины отдать приказы о прекращении огня и запрете артобстрелов.

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