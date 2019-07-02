Стамбул, Турция, 2 июля 2019, 20:57 — REGNUM
Канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan прошли через пролив Босфор в Чёрное море и взяли курс на Одессу, сообщает 2 июля «Интерфакс» со ссылкой на неназванные информированные источники.
Агентство утверждает, что эти корабли направляются на украинско-американские учения Sea Breeze — 2019, в которых задействованы такие сателлиты США как Турция, Болгария, Румыния и Грузия.
Напомним, 29 июня для участия в этих манёврах зашёл эсминец ВМС США USS Carney с крылатыми ракетами Tomahawk.
Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот следит за действиями боевых кораблей НАТО на случай «нештатных ситуаций».
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