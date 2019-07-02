Стамбул, Турция, , 20:57 — REGNUM

Канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan прошли через пролив Босфор в Чёрное море и взяли курс на Одессу, сообщает 2 июля «Интерфакс» со ссылкой на неназванные информированные источники.

Агентство утверждает, что эти корабли направляются на украинско-американские учения Sea Breeze — 2019, в которых задействованы такие сателлиты США как Турция, Болгария, Румыния и Грузия.

Напомним, 29 июня для участия в этих манёврах зашёл эсминец ВМС США USS Carney с крылатыми ракетами Tomahawk.

Как сообщало ИА REGNUM, Черноморский флот следит за действиями боевых кораблей НАТО на случай «нештатных ситуаций».

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