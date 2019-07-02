Ульяновск, , 20:52 — REGNUM

В Димитровграде Ульяновской области, который является вторым по величине городом в регионе, в очередной раз не состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Ни один из четырёх членов комиссии, назначенный губернатором, не явился на заседание, ссылаясь на отпуск и командировку, сообщается на сайте городской думы.

Итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Димитровграда, назначенное на 2 июля, не состоялось «из-за отсутствия кворума», говорится в сообщении.

«На заседание явились только члены конкурсной комиссии, назначенные городской Думой. Представители губернатора Ульяновской области (Сергея Морозова) отсутствовали по разным причинам, о чем уведомили председателя конкурсной комиссии незадолго до начала заседания. Горшенин Н.А. находится в отпуске по семейным обстоятельствам, связанным с уходом за близким родственником; Рябоконь А.М. — в отпуске по семейным обстоятельствам с 30.06.2019; Тагиров Р.А. — в отпуске; Уба Е.В. — в служебной командировке», — отмечается в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, Димитровград остаётся без мэра более девяти месяцев из-за затяжного конфликта между региональной властью и парламентским корпусом, где на выборах в сентябре 2018 года КПРФ получила 26 мандатов из 30. В июне были сорваны два заседания комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Причина — та же: неявка всех четырех членов комиссии, назначенных губернатором (для кворума хватило бы одного), которые заявили об уважительных причинах (отпуск, болезнь и т.д.). Напомним, что в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Димитровграда входят восемь человек — четырёх депутатов и четырёх представителей регионального правительства.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко «обсудил возможность упрощенного введения процедуры внешнего финансового управления на примере ситуации, возникшей в Димитровграде», где местная власть не способна справиться с управлением.

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