Москва, , 20:04 — REGNUM

Россия должна применить санкции в отношении Грузии после митингов с антироссийскими лозунгами, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он сообщил 2 июля в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Грузинские СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне это совершенно не нравится, когда говорят, что качество грузинских вин ухудшилось. Зачем так говорить? Все же улыбаются, когда читают такие сообщения. Я думаю, надо сказать, что поскольку страна повела себя недружественно, мы не хотим пока торговать с этой страной. Мы не хотим, чтобы вы зарабатывали на нашей стране», — прокомментировал Джабаров.

По его мнению, страна должна осознать, что она потеряла, иначе в следующий раз ситуация повторится вновь:

«Мы в своё время прощали всё Украине. В итоге что получилось? Ещё хуже, чем было».

Он заявил, что оскорбительные выкрики от демонстрантов в адрес президента РФ оскорбительны для всего государства, так как «наш президент, помимо того, что он глава государства, он ещё и символ нашей страны».

Политик возмутился отсутствием поддержки от тех грузин, которые придерживаются позиции сохранения тёплых отношений между двумя государствами:

«Они молчат, а мы знаем к чему приводит такое молчание. Украина — наглядный пример, там тоже молчали, не хотели обижать националистов».

Кроме того, Джабаров заявил, что стоит ждать новых «нападок» со стороны грузинского государства:

«С четверга (4 июля — прим. ИА REGNUM ) начинается Парламентская ассамблея ОБСЕ. Я вас уверяю, что грузинская делегация, я в этом уверен, опять начнёт на нас нападать».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам считает, что инициатива улучшения отношений между двумя государствами, в первую очередь, должна исходить от Грузии.

Напомним, что 20 июня митингующие собрались у здания парламента в центре Тбилиси. Причиной акции протеста стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, президента Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиция осталась недовольна тем фактом, что он обратился к делегатам из кресла председателя парламента. Работа Генассамблеи была сорвана, российская делегация была вынуждена покинуть здание парламента под охраной. Протестующие выступили с требованиями об отставке спикера парламента и главы МВД Георгия Гахарии. На митинге также звучали антироссийские лозунги.