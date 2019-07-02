Москва, 2 июля 2019, 20:04 — REGNUM
Россия должна применить санкции в отношении Грузии после митингов с антироссийскими лозунгами, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он сообщил 2 июля в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его мнению, страна должна осознать, что она потеряла, иначе в следующий раз ситуация повторится вновь:
Он заявил, что оскорбительные выкрики от демонстрантов в адрес президента РФ оскорбительны для всего государства, так как «наш президент, помимо того, что он глава государства, он ещё и символ нашей страны».
Политик возмутился отсутствием поддержки от тех грузин, которые придерживаются позиции сохранения тёплых отношений между двумя государствами:
Кроме того, Джабаров заявил, что стоит ждать новых «нападок» со стороны грузинского государства:
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам считает, что инициатива улучшения отношений между двумя государствами, в первую очередь, должна исходить от Грузии.
Напомним, что 20 июня митингующие собрались у здания парламента в центре Тбилиси. Причиной акции протеста стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, президента Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиция осталась недовольна тем фактом, что он обратился к делегатам из кресла председателя парламента. Работа Генассамблеи была сорвана, российская делегация была вынуждена покинуть здание парламента под охраной. Протестующие выступили с требованиями об отставке спикера парламента и главы МВД Георгия Гахарии. На митинге также звучали антироссийские лозунги.