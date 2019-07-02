Дамаск, , 19:54 — REGNUM

За израильские удары по своей территории Сирия готова отплатить вдвойне, заявил 2 июля замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад.

Об этом сообщила пресс-служба МИД САР на своей странице в Facebook.

Такое заявление Фейсал Микдад сделал после встречи министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема со старшим помощником главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

При этом Микдад пояснил, что Сирия уже «воюет с Израилем везде», а удары израильских военных направлены на защиту своих инструментов, коими являются террористические группировки.

Кроме того, замглавы МИД САР призвал весь мир, ООН и Совбез осознать опасность текущих процессов и пообещал, что Сирия не будет молча реагировать на нарушение своих прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля самолёты ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска и Хомса. Погибли четыре человека, 21 получил ранения.

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