Москва, , 19:58 — REGNUM

Украинские каратели обстреляли 2 июля съёмочную группу ВГТРК. Об этом при помощи телемоста сообщил попавший под обстрел корреспондент телекомпании Андрей Руденко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

«Около 13:00 мы отправились на западную окраину Донецка, чтобы зафиксировать очередное нарушение со стороны вооружённых сил Украины. Прибыв на место, мы начали видеофиксацию, после чего по нам был открыт огонь со стороны вооружённых сил Украины из минометов калибром 10 мм», — рассказал журналист.

Руденко считает, что украинские боевики целенаправленно открыли огонь, желая убить съёмочную группу.

«Вооружённые силы Украины, скорее всего, видели, по кому они стреляют. В том месте они занимают господствующую высоту. Дозор никак не мог не видеть, что на месте работают корреспонденты, и был открыт огонь. Вооружённые силы Украины с радостью стреляют по журналистам. Зачастую военные нас просят снимать опознавательные знаки с словами «Пресса», так как ВСУ начинают открывать огонь в то место, где работают журналистские группы», — отметил корреспондент ВГТРК.

Журналист рассказал, что обстрелы Донбасса со стороны Украины существенно участились после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский заступил на свой пост. Причём огонь ведётся по жилым домам. Бесчинства украинских боевиков Руденко охарактеризовал «геноцидом населения Донбасса».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские политические и общественные деятели раскритиковали Зеленского за разведение сил в районе станицы Луганской в Донбассе.

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