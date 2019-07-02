Москва, , 19:27 — REGNUM

Президент России Владимир Путин отменил своё участие в национальном туристическом форуме «Реки России», который открылся 2 июля в Тверской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

По его словам, в ближайшее время президент проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. К участникам форума по поручению Владимира Путина обратится вице-премьер Ольга Голодец.

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Причины изменений в графике главы государства не уточняются, однако сообщение об отмене поездки появилось на фоне новостей о гибели 14 российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате вблизи Североморска.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по данным Минобороны, трагедия произошла накануне в российских территориальных водах, где подводники занимались исследованиями дна и придонного пространства Мирового океана в интересах ВМФ России.

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