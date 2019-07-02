Пекин, , 19:20 — REGNUM

В Пекине с визитом находится глава МИД Мексики Марсело Эбрард. После его переговоров с китайским коллегой Ван И главы внешнеполитических ведомств провели совместную пресс-конференцию, сообщает 2 июля Синьхуа.

В ходе мероприятия китайскому министру был задан вопрос о ситуации на Корейском полуострове. Ван И обратил внимание участников на итоги недавнего визита в КНДР председателя КНР Си Цзиньпина и встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном. Он также высоко оценил встречу в Пханмунджоме на 38-й параллели между главой КНДР и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, недоверие между сторонами, вовлеченными в конфликт, является рудиментом прошлого столетия, препятствуя достижению прогресса, важного для региональной и глобальной стабильности.

В этой ситуации, по словам Ван И, важно воплотить политическую волю к переговорам в конкретные результаты, которые могут быть достигнуты при заинтересованном участии других стран, в том числе КНР.