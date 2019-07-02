Киев, 2 июля 2019, 18:58 — REGNUM
«Украина находится в институциональном политическом кризисе. Верховная рада не утвердит ни одного кадрового представления президента Украины Владимира Зеленского, а президент не подпишет ни одного законопроекта Рады». Об этом 2 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Вячеслав Потапенко.
При этом он сообщил, что этот состав парламента недееспособен, поскольку не может принять ни одного закона без подписи президента.
Он прогнозирует завершение кризиса после парламентских выборов и избрания нового состава правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть его представления об отставке генпрокурора Юрий Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Пресс-служба Зеленского информирует, что президент предложил парламенту назначить на должность главы МИД Вадима Пристайко.
11 июня президент Зеленский впервые подписал представление на увольнение Луценко с должности генпрокурора. Рада отказывается делать кадровые перестановки.