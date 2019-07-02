Киев, , 18:58 — REGNUM

«Украина находится в институциональном политическом кризисе. Верховная рада не утвердит ни одного кадрового представления президента Украины Владимира Зеленского, а президент не подпишет ни одного законопроекта Рады». Об этом 2 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Вячеслав Потапенко.

«У нас политический кризис, у нас кризис и институциональный конфликт между институтом президента Украины и Верховной радой. Этот конфликт имеет глубинное проявление. Решить его в публичном пространстве в виде переговоров невозможно. Именно поэтому досрочные выборы парламента, именно поэтому эти выборы помогут его решить», — сказал Потапенко.

При этом он сообщил, что этот состав парламента недееспособен, поскольку не может принять ни одного закона без подписи президента.

«Этот состав парламента не имеет законодательной силы не потому что он плохой, а потому что, чтобы преодолеть вето президента им нужно 2/3 голосов, которые они никогда не наберут», — сказал Потапенко.

Он прогнозирует завершение кризиса после парламентских выборов и избрания нового состава правительства.

«Парламент не примет ни одно представление от президента или его законопроект. И президент ничего не подпишет из того, что примет парламент. Имитация деятельности парламента имеет сенс только для тех, кто не имеет шансов пройти в Верховную раду… Мы находимся в ситуации переходного периода… А представьте если бы не было досрочных выборов. Такая бы ситуация продолжалась до конца года», — добавил Потапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть его представления об отставке генпрокурора Юрий Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Пресс-служба Зеленского информирует, что президент предложил парламенту назначить на должность главы МИД Вадима Пристайко.

11 июня президент Зеленский впервые подписал представление на увольнение Луценко с должности генпрокурора. Рада отказывается делать кадровые перестановки.