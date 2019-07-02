Минск, , 18:51 — REGNUM

Россия настроена на освобождение удерживаемых Украиной и Донбассом лиц по принципу «всех на всех». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Подчеркну, что Россия как посредник настроена на содействие освобождению удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных», — сказал Грызлов.

По-прежнему актуален вопрос о выполнении Киевом своих обязательств по возвращению в Донбасс тех удерживаемых лиц, которых Украина обещала освободить еще в 2017 году, добавил он.

«Это осложняет переговоры по гуманитарной теме», — констатировал Грызлов.