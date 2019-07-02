Минск, , 18:50 — REGNUM

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подтверждает разведение сил в Станице Луганская. Как передает корреспондент ИА REGNUM2 июля, об этом заявил журналистам полпред России в группе Борис Грызлов.

«Как только в Киеве проявили политическую волю к выполнению своих обязательств — стороны смогли осуществить разведение. Объективно, разведение сил в районе Станицы Луганской могло состояться более двух лет назад», — заявил Грызлов.

Он призвал стороны конфликта строго соблюдать договоренность о разведении сил. Одновременно, по его мнению, необходимо продолжать снижать напряжённость, повышать уровень безопасности в других районах Донбасса.

«Есть возможность оперативно вновь провести разведение сил в районах Петровского и Золотого. Это можно сделать достаточно быстро, поскольку условия и параметры разведения на этих участках были согласованы еще в 2016 году. Более того, разведение в Петровском и Золотом однажды уже проводилось, но затем ВСУ вновь заняли прежние позиции», — сказал Грызлов.

Кроме действий в Петровском и Золотом, необходимо продолжить диалог Киева и Донбасса о дальнейших участках разведения, указал он.