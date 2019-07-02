Киев, 2 июля 2019, 18:38 — REGNUM
Киев не сдавал Станицу Луганскую (под контролем вооруженных сил Украины), проведя разведение сил в районе этого населенного пункта. Об этом 1 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
Он прогнозирует, что после разведения сил в Станице Луганской произойдет разведение сил и средств в районе Петровского (на донецком направлении) и на мариупольском направлении.
Он советует Киеву разблокировать торговлю с Донецком и Луганском, а также привлечь Луганск к восстановлению моста в Станице Луганской, чтобы укрепить мирный процесс на Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в районе Станицы Луганской произошло разведение воюющих сторон, которое блокировалось с 2016 года. Информацию об отводе бойцов ЛНР и ВСУ подтвердили наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, ЛНР — на 1,5 километра.
После окончательного разведения сил начнутся работы по строительству нового моста через реку Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил Киеву 60 миллионов евро на проведение работ. В свою очередь, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что строительство моста может занять до трех месяцев при условии соблюдения перемирия.
Напомним, 21 сентября 2016 года участники трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Полностью эти договоренности ни разу не выполнялись.