Киев, , 18:38 — REGNUM

Киев не сдавал Станицу Луганскую (под контролем вооруженных сил Украины), проведя разведение сил в районе этого населенного пункта. Об этом 1 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«Военный вопрос решен на 100%. Нет никакой угрозы военной эскалации, потому что там сосредоточен оперативный контингент… Если что-то случится, артиллерия по боевой тревоге нанесет удары и все будет уничтожено. Только в больной голове может возникнуть идея, чтобы туда прорываться… Никаких широкомасштабных, фронтальных наступательных действий не будет в принципе, потому что это другая война. Это не Вторая мировая война», — сказал Стариков.

Он прогнозирует, что после разведения сил в Станице Луганской произойдет разведение сил и средств в районе Петровского (на донецком направлении) и на мариупольском направлении.

«Сначала будет урегулировано луганское направление, а на донецком направлении пока будут также стрелять. Потом перейдут на донецкое направление. Если Украина создаст тишину на луганском направлении это будет очень хорошо… Также урегулирование будет на мариупольском направлении», — считает Стариков.

Он советует Киеву разблокировать торговлю с Донецком и Луганском, а также привлечь Луганск к восстановлению моста в Станице Луганской, чтобы укрепить мирный процесс на Донбассе.

«Суть мирного процесса — затянуть в совместную торговлю и строительство все стороны. Как только граждане Украины, проживающие на той и другой стороне начнут вместе строить мост, это гарантия на 99% что начнется урегулирование», — подытожил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в районе Станицы Луганской произошло разведение воюющих сторон, которое блокировалось с 2016 года. Информацию об отводе бойцов ЛНР и ВСУ подтвердили наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, ЛНР — на 1,5 километра.

После окончательного разведения сил начнутся работы по строительству нового моста через реку Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил Киеву 60 миллионов евро на проведение работ. В свою очередь, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что строительство моста может занять до трех месяцев при условии соблюдения перемирия.

Напомним, 21 сентября 2016 года участники трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Полностью эти договоренности ни разу не выполнялись.