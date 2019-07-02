Москва, , 18:33 — REGNUM

Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, МИД РФ озабочен таким развитием ситуации, так как применение силы Израилем угрожает стабильности в ближневосточном регионе.

«Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока», — заявила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетно-бомбовые удары по территории Сирии израильские власти объясняют необходимостью нейтрализовать поставки вооружения радикальным антиизральским группировкам, которые Иран осуществляет через территорию Сирии.

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