Гонконг, Китай, , 18:09 — REGNUM

Один из лидеров протеста в Гонконге Джошуа Вонг уверен, что у демонстрантов, устроивших погром в Законодательном совете, «не было выхода», 2 июля передает агентство Associated Press.

«Я понимаю, что люди в Гонконге и во всём мире не могут на 100% поддержать поведение протестующих. Но есть ли выход, когда более 25% населения, более двух миллионов человек выходят на митинг, и все их запросы проигнорированы?» — заявил Вонг журналистам.

Вонг, известный как один из основных организаторов «зонтичной революции» 2014 года, призвал полицию «прекратить преследования» активистов, а секретарю Гонконга Кэрри Лам посоветовал «уйти в отставку немедленно».

Читайте также: Парламент Гонконга отменил заседания после погрома