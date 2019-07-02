Гонконг, Китай, 2 июля 2019, 18:09 — REGNUM
Один из лидеров протеста в Гонконге Джошуа Вонг уверен, что у демонстрантов, устроивших погром в Законодательном совете, «не было выхода», 2 июля передает агентство Associated Press.
Вонг, известный как один из основных организаторов «зонтичной революции» 2014 года, призвал полицию «прекратить преследования» активистов, а секретарю Гонконга Кэрри Лам посоветовал «уйти в отставку немедленно».
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