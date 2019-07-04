Москва, , 06:25 — REGNUM

Продемонстрированная на голосовании в ПАСЕ решимость участников вернуть России членство в этой организации испытала на себе атаки тех, кто противился данному решению изо всех сил. Кем были главные противники возвращения и какие шаги они предпринимали, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

СМИ. Летняя сессия ПАСЕ. 2019 (cc) Council of Europe Parliamentary Assembly

В преддверии знаменательного голосования политический ландшафт озарили яркие антироссийские вспышки, что можно воспринимать как определенные послания, сделанные определенными интересантами. Что антироссийское выступление в Тбилиси, что заявление совместной следственной группе по делу о сбитом МН-17, оказались приурочены и даже напрямую использованы как аргументы против возвращения России в ПАСЕ. Предполагалось, что государства ЕС, правильно расшифровав эти послания, проголосуют как надо — в данном случае, надо Британии и США. Несмотря на это, всё вышло совсем иначе.

Стоит вспомнить, что на заре принятия санкций условием их отмены была полная капитуляция России по поводу Крыма и Украины в целом. Теперь же становится понятным, что вся эта повестка выглядит бесконечно устаревшей. И даже стан записных русофобов не демонстрирует более былого единства. Кто же остался верен русофобии, несмотря ни на что?

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева «Как провалилась «спецоперация» Британии по недопущению России в ПАСЕ».