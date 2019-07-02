Москва, 2 июля 2019, 18:05 — REGNUM
Скандал с участием российских делегатов на 26-й сессии Генассамблеи МАП и протесты в Тбилиси — абсолютно необоснованные провокации, считает президент Фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики. Об этом он заявил 2 июля в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его мнению, Россия, в свою очередь, сделала первые шаги навстречу Грузии. Это и «визовые послабления», и налаживание торговых отношений, и российские туристы, число которых увеличивалось с каждым годом. Однако такое сближение двух государств «невыгодно» для США.
Президент Фонда «Единения русского и грузинского народа» также считает, что молодёжь, вышедшая на демонстрацию и выкрикивающая антироссийские лозунги, «просто согнали»:
В своей речи Хомерики также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не делать поспешных решений и «в очередной раз» пойти на уступки грузинскому народу и пересмотреть санкции (в том числе те, что касаются авиасообщения), так как они «бьют» по простому народу. По мнению президента Фонда «Единения Русского и грузинского народа», методы должны быть «выборочными и точечными».
Напомним, что 20 июня после скандала на Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с участием российских делегатов несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси. Представители оппозиции вместе с митингующими потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и министра МВД Георгия Гахарии. На акции протеста также звучали антироссийские лозунги. 21 июня Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям пассажирского авиасообщения с Грузией в целях обеспечения безопасности.