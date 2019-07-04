Киев, , 04:19 — REGNUM

Голосование по возвращению России в ряды ПАСЕ при ближайшем рассмотрении открывает черты настоящей остросюжетной детективной истории. О том, как развивались события и почему это, на первый взгляд, не столь уж важное событие говорит о многом, рассказывает автор ИА REGNUMАндрея Ганжа.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье (cc) Council of Europe Parliamentary Assembly

Ставка недругов России на ее международную изоляцию стала проваливаться с самого начала, когда еще в конце марта 2014 года была предложена на голосование резолюция ООН «Территориальная целостность Украины», — хотя тогда голосование могло создать впечатление, что изоляция РФ действительно имеет место. На деле же и тогда 58 стран воздержались, а 24 предпочли в голосовании вообще не участвовать; осудили Россию 100 стран, а отказались это делать 93, из которых лишь 11 рискнули открыто заявить свою позицию, проголосовав против резолюции.

Но каждая следующая попытка глобально осудить Россию показывала весьма определенную динамику: чем дальше, тем меньше симпатизантов приобретала проукраинская позиция. Нынешнее же голосование в ПАСЕ, можно сказать, поставило точку в процессе изоляции: ЕС в лице важнейших своих стран, Германии и Франции, показал готовность отказаться от бесперспективной стратегии изоляции России. Кроме того, это первая демонстрация готовности отхода от антироссийских санкций. Как же на этом фоне повели себя Украина и ее «болельщики»?

Читайте статью Андрея Ганжи «ПАСЕ, Украина и Россия. Многоразовый бумеранг изоляции».