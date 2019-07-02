Киев, , 17:56 — REGNUM

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц» Украины Юрий Грымчак выразил надежду, что сегодня, 2 июля, на переговорах в Минске трехсторонней контактной группе (ОБСЕ-Россия-Украина) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе удастся договориться о летнем перемирии и обмене заложниками. Соответствующее заявление Грымчак сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я бы хотел, чтобы там договорились о летнем перемирии. Насколько мне известно, там отрабатывается этот механизм. И второе, у меня есть небольшой оптимизм относительно обмена заложниками», — сказал Грымчак.

Он считает, что сегодня есть надежда на установление долгосрочного мира в Донбассе после успешного разведения сторон в районе Станицы Луганской (под контролем Вооруженных сил Украины).

«Такая надежда есть… Перед тем как начать разведение сил у Станицы Луганскй семь дней там была тишина. До этого это условие разведения сил не выполнялось. Это хороший знак для того, чтобы начать разведение войск согласно Минским соглашениям, отвод тяжелого вооружения на базы хранения и так далее… У меня есть небольшой оптимизм, что это будет продолжено и дальше», — отметил Грымчак.

Он выразил надежду на то, что Киев за счет благотворительных средств восстановит разрушенный мост в Станице Луганской, по обломкам которого жители области пересекают линию столкновения.

«Долгое время работы на мосту были невозможны. Люди с обеих сторон могли быть обстреляны. На сегодняшний день, когда мне подтвердили, что войска отошли и наши, и оккупационные, есть шанс, что мы сможем восстановить этот мост, чтобы люди нормально могли пересекать линию соприкосновения», — подытожил Грымчак.

Напомним, сегодня в Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы. Украинскую сторону возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.

Как сообщалось, 30 июня в районе Станицы Луганской произошло разведение воюющих сторон. Информацию об отводе бойцов ЛНР и ВСУ подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения в Донбассе.