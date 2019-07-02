Киев, 2 июля 2019, 17:56 — REGNUM
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц» Украины Юрий Грымчак выразил надежду, что сегодня, 2 июля, на переговорах в Минске трехсторонней контактной группе (ОБСЕ-Россия-Украина) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе удастся договориться о летнем перемирии и обмене заложниками. Соответствующее заявление Грымчак сделал в эфире одного из украинских телеканалов.
Он считает, что сегодня есть надежда на установление долгосрочного мира в Донбассе после успешного разведения сторон в районе Станицы Луганской (под контролем Вооруженных сил Украины).
Он выразил надежду на то, что Киев за счет благотворительных средств восстановит разрушенный мост в Станице Луганской, по обломкам которого жители области пересекают линию столкновения.
Напомним, сегодня в Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы. Украинскую сторону возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.
Как сообщалось, 30 июня в районе Станицы Луганской произошло разведение воюющих сторон. Информацию об отводе бойцов ЛНР и ВСУ подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения в Донбассе.