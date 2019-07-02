Чебоксары, 2 июля 2019, 17:53 — REGNUM

Власти Чувашии отреагировали на открытое письмо депутата Госдумы, лидера чувашских справороссов Олега Николаева в связи с ликвидацией оркестра народных инструментов в Чувашском государственном ансамбле песни и танца. Надо отдать должное не только оперативности реагирования (трое суток, включая два выходных), но и умению чиновников давать ответы, особенно что касается арифметики. Политики склонны считать, что в госансамбле избавляются «не от должностей, а от конкретных людей», при этом протестные настроения в Чувашии охватывают уже не только простых людей, но и элиту, увенчанную ранее правительственными наградами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответ министра культуры Константина Яковлева на открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева
Ответ министра культуры Константина Яковлева на открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева

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Открыто депутатское письмо поступило в администрацию на имя главы Чувашии Михаила Игнатьева 28 июня, ответ пришёл 1 июля за подписью министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Константина Яковлева. В нём он уверяет, что правительством «оказывается всесторонняя поддержка для развития профессиональных творческих коллективов республики, в том числе Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца». В ответе сообщается, что в 2019 году с учётом гранта главы Чувашии госансамблю выделяется около 35 млн рублей, в то время как в 2018 году было направлено 40,9 млн рублей. С чем связано уменьшение, не уточняется. При этом министр говорит об «увеличении средств» «в 2 раза», почему-то сравнивая 2018 год с 2015-м. Сколько выделено в 2017−2016 годах не сообщается.

Министр также напоминает представителю федеральной законодательной власти о федеральном законе «О некоммерческих организациях» в части полномочий руководителя учреждения. И приводит данные по численности штата госансамбля. В настоящее время в нём работают «72 человека, в том числе 63 человека — артистический персонал».

"В целях повышения творческого потенциала артистов хоровой и танцевальной групп и совершенствования организационной структуры принято решение исключить из штатного расписания должности артистов оркестра (6 человек). В связи с этим 26 июня т.г. артистам оркестра выдано уведомление о сокращении, при этом штатная численность учреждения не уменьшается и составляет 87 единиц.
Принятые меры не ведут к ликвидации ансамбля, а позволят дополнительно увеличить количество артистов хоровой и танцевальной групп и повысить качество концертных программ», — убеждён министр культуры.
Ответ министра культуры Константина Яковлева на открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева
Ответ министра культуры Константина Яковлева на открытое письмо депутата Госдумы Олега Николаева

По простым арифметическим подсчётам получается, что в настоящее время в ансамбле — 15 вакансий (всего 87 единиц, работают 72 человека).

«Судя по всему, пытаются избавиться не от должностей, а от конкретных людей — видимо, от тех, кто посмел отстаивать свои права и даже писать коллективные письма. Оппозиционные настроения в Чувашии охватывают уже не только простых жителей, но и элиту, ранее получавшую от той же власти регалии и награды. Пока интеллигенция не готова идти с открытым забралом и действует чужими руками, но в закулисье зреет протест. Если «оптимизация» ансамбля народных инструментов касается небольшой прослойки людей, то при росте национального самосознания следует ожидать, что власть будет вынуждена считаться с народом и элитой. И это уже происходит: один из свежих примеров — ситуация в Пензе и Астраханской области, где жители смогли заставить чиновников идти на уступки. И в Чувашии появляются такие примеры: в Моргаушском и Цивильском районе власти вынуждены были отыгрывать назад после массовых протестов жителей в связи с предполагаемым строительством молочного завода для китайского агропарка».
Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов

Напомним, в конце мая 2019 года медперсонал и водители ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», уставшие от низких зарплаты и «срезанных» доплат начали «итальянскую забастовку», а в конце июня провели большой пикет с участием медиков Пензы. Массовый протест вынудил власти идти на уступки: на встрече заинтересованных сторон 1 июля чиновники обещали вернуть надбавки за стаж медикам, распространение её на водителей, также достигнуты предварительные договорённости по другим вопросам. В Астраханской области в ряде населённых пунктов сложилась критическая ситуация с водоснабжением, наиболее массово выступили жители села Началово Приволжского района, проведя в июне два схода граждан: по данным местных СМИ, на первый пришли около 150 человек, на второй — уже около 400 (по другим данным, 250 человек). Проблема находится на личном контроле врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом творческом сезоне Чувашский государственный ансамбль песни и танца, который ранее гремел не только по всей стране, но и активно гастролировал за рубежом, останется без оркестра народных инструментов. 26 июня музыкантам раздали уведомления о «сокращении штата работников», а в качестве нового места работы музыкантам предложили стать танцорами или хористами и даже главными балетмейстером или хормейстером. Наблюдатели не исключают, что за госансамблем, который в этом году отмечает 95-летие и стал одним из символов национальной культуры, оптимизация может распространиться и на другие учреждения.

По данным из открытых источников, в мордовском госансамбле песни и танца «Умарина» в составе оркестра — шесть человек, в башкирском Государственном академическом ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова — 14 человек, столько же — в госансамбле песни и танца Удмуртии, в Коми в госансамбле песни и танца имени Виктора Морозова «Асъя кыа» («Утренняя заря») — 16 человек, в Татарии в Государственном Ордене Дружбы народов ансамбле песни и танца — 20 человек.

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