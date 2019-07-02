Сеул, , 17:41 — REGNUM

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на заседании правительства страны констатировал, что КНДР и США «фактически» прекратили враждебные отношения, открыв новую мирную эру после саммита в Пханмунджоме, который состоялся 30 июня, сообщает 2 июля Синьхуа.

Несмотря на отсутствие церемонии подписания письменных документов, Дональд Трамп и Ким Чен Ын, по его словам, своими действиями продемонстрировали готовность к позитивным переменам, продлив цикл «улучшения межкорейских отношений».

Мун Чжэ Ин также рассказал о собственных впечатлениях и о содержании беседы с Дональдом Трампом во время поездки к 38-й параллели.