Дамаск, , 17:36 — REGNUM

1 июля 2019 года сирийские военные возобновили удары по стратегическому опорному пункту джихадистов городу Кабани. С утра этого дня несколько ударов нанесли сирийские ВВС. За авиаударами последовал шквал ракет класса «земля-земля», которые были выпущены подразделениями Сирийской арабской армии из горного района Зувайкат на северо-востоке провинции Латакия. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

По словам источника издания из Республиканской гвардии Сирии, войска сейчас воздерживаются от наземной операции против Кабани, однако могут возобновить наступательные действия, если предстоящие переговоры между Турцией, Ираном и Россией потерпят неудачу.

Предыдущая месячная осада сирийской армии города Кабани не принесла результатов, атаки были отбиты террористами из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Туркестанской исламской партии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Полное уничтожение террористических группировок в провинции Идлиб в прилегающих районах сдерживает только позиция Турции, которая фактически взяла их под крыло, не выполнила условия Сочинского соглашения от 17 сентября 2018 года и не дает возможности провести крупномасштабное наступление Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ.