Тбилиси, , 17:34 — REGNUM

В ток-шоу, которое вышло в эфире грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» 28 июня, была допущена грубая неточность, заявила на пресс-конференции 2 июля пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, в этом ток-шоу, которое вели Нино Жижилашвили, Вахо Саная и Диана Трапаидзе, бывшая Авлабарская резиденция неоднократно была упомянута как президентский дворец. Пресс-спикер напомнила, что с декабря 2018 года президентским дворцом является бывший дворец Орбелиани на улице Атонели. Что касается Авлабарской резиденции, в настоящее время это здание носит статус Дворца государственных церемоний, и президент Грузии никакого отношения к нему не имеет, пояснила Моисцрапишвили.

Еще одна неточность, которую, по информации пресс-спикера, допустили ведущие ток-шоу, касалась первого дня Межпарламентской ассамблеи православия, приема в честь сессии МАП, который прошел в Авлабарской резиденции, точнее во Дворце государственных церемоний.

«Один из ведущих ток-шоу сказал, что президент присутствовала на приеме в честь Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Грузии была приглашена на этот прием, но она отказалась присутствовать на нем и, более того, была одной из первых, кто дал этому факту негативную политическую оценку», — подчеркнула пресс-спикер президента.

Напомним, что начиная с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста под лозунгами «Россия — оккупант», «Гахария — в отставку» (Георгий Гахария — глава МВД) и «Выборы по пропорциональной системе». Поводом для движения протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию.

А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства.

Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.