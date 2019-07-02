Тбилиси, 2 июля 2019, 17:34 — REGNUM
В ток-шоу, которое вышло в эфире грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» 28 июня, была допущена грубая неточность, заявила на пресс-конференции 2 июля пресс-спикер президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.
По ее словам, в этом ток-шоу, которое вели Нино Жижилашвили, Вахо Саная и Диана Трапаидзе, бывшая Авлабарская резиденция неоднократно была упомянута как президентский дворец. Пресс-спикер напомнила, что с декабря 2018 года президентским дворцом является бывший дворец Орбелиани на улице Атонели. Что касается Авлабарской резиденции, в настоящее время это здание носит статус Дворца государственных церемоний, и президент Грузии никакого отношения к нему не имеет, пояснила Моисцрапишвили.
Еще одна неточность, которую, по информации пресс-спикера, допустили ведущие ток-шоу, касалась первого дня Межпарламентской ассамблеи православия, приема в честь сессии МАП, который прошел в Авлабарской резиденции, точнее во Дворце государственных церемоний.
Напомним, что начиная с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста под лозунгами «Россия — оккупант», «Гахария — в отставку» (Георгий Гахария — глава МВД) и «Выборы по пропорциональной системе». Поводом для движения протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию.
А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства.
Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.