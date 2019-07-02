Пекин, , 17:31 — REGNUM

В Пекине дали жесткую оценку провокации со штурмом 1 июля здания Законодательного совета (парламента) Специального автономного района Сянган (Гонконг). Как заявил на ведомственной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай решительно выступает против внешнего вмешательства в дела Сянгана, сообщает 2 июля Синьхуа.

Из контекста комментария МИД ясно, что причиной инцидента в Пекине видят подрывные действия внешних сил, что в регионе происходит уже не впервые.

Гэн Шуан призвал заинтересованные страны говорить и действовать осторожно, не посылать никаких вводящих в заблуждение сигналов и не делать никаких неправильных шагов.

Напомним, что вечером 1 июля демонстранты, осаждавшие региональный парламент на протяжении месяца, сломив сопротивление правоохранителей, проникли в здание и учинили в нём погром. К утру полиция очистила здание от протестующих.