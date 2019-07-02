Москва, , 17:31 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство страны, касающееся размеров ежемесячных выплат лицам, пребывающим в отпуске по уходу за детьми, сообщает 2 июля официальный сайт Кремля

Эмиль Бернар. Мать и дитя

В частности, размер выплат по уходу за детьми в возрасте с 1,5 до 3 лет должен быть увеличен до регионального прожиточного минимума в том случае, если среднедушевой доход семьи не достигает уровня двукратного прожиточного минимума, утверждённого в субъекте Российской Федерации.

Изменения в законодательство должны быть внесены до 1 октября текущего года, а с 1 января 2020 года выплаты по уходу за ребёнком должны выплачиваться в соответствии с ними.

На сайте Кремля отмечено, что данное решение принято по итогам последней прямой линии с президентом РФ.

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