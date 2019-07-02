Серов, Свердловская область, , 17:31 — REGNUM

В Свердловской области на дополнительных выборах депутата Госдумы по Серовскому округу появился второй кандидат. Документы в облизбирком сдала Ирина Скачкова, которую выдвинула партия «Яблоко», сообщили журналистам в комиссии.

Известно. что Ирина Скачкова является педагогом. Она преподаёт физику в одной из школ Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM первым сдавшим документы кандидатом стал опальный бизнесмен Сергей Капчук. Напомним, допвыборы по одномандатному избирательному округу №174 пройдут 8 сентября.

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