Варшава, , 03:51 — REGNUM

Возможно, Польша начинает отходить от своего исключительно антироссийского тона, взятого в 2014 году. Почему интервью польского министра иностранных дел позволяет сделать такой вывод, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Яцек Чапутович (cc) Sejm RP

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал встречу со своим российским коллегой «важной»: по итогам проходившей в Варшаве ближневосточной конференции должны быть сформированы рабочие группы, в которых предполагается участие российских представителей. Кроме того, польский министр подтвердил понимание Варшавой важности исторической тематики для России и заявил о том, что «мы против того, чтобы ставить под сомнение» роль России в коалиции, победившей фашизм.

Такой переход к конструктивным высказываниям от предыдущего неприятия может говорить о многом. Похоже, что пять лет антироссийской повестки принесли Польше определенные дивиденды, но теперь этот этап выжат почти досуха. Получив от него определенное усиление собственной позиции, включая заверения Вашингтона о гарантиях польской безопасности, Варшава считает возможным вести переговоры, отталкиваясь от собственных достижений. Как же новое намечающееся направление польской дипломатической мысли может сказаться на ее видении украинского политического узла?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Потепление между Варшавой и Москвой начинает нарастать».