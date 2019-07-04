Варшава, 4 июля 2019, 03:51 — REGNUM
Возможно, Польша начинает отходить от своего исключительно антироссийского тона, взятого в 2014 году. Почему интервью польского министра иностранных дел позволяет сделать такой вывод, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал встречу со своим российским коллегой «важной»: по итогам проходившей в Варшаве ближневосточной конференции должны быть сформированы рабочие группы, в которых предполагается участие российских представителей. Кроме того, польский министр подтвердил понимание Варшавой важности исторической тематики для России и заявил о том, что «мы против того, чтобы ставить под сомнение» роль России в коалиции, победившей фашизм.
Такой переход к конструктивным высказываниям от предыдущего неприятия может говорить о многом. Похоже, что пять лет антироссийской повестки принесли Польше определенные дивиденды, но теперь этот этап выжат почти досуха. Получив от него определенное усиление собственной позиции, включая заверения Вашингтона о гарантиях польской безопасности, Варшава считает возможным вести переговоры, отталкиваясь от собственных достижений. Как же новое намечающееся направление польской дипломатической мысли может сказаться на ее видении украинского политического узла?
Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Потепление между Варшавой и Москвой начинает нарастать».