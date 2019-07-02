Бейрут, , 17:21 — REGNUM

Противодействие Сирии ударам с воздуха со стороны Израиля серьезно осложняется полным господством израильских ВВС в небе над Ливаном. Тель-Авив постоянно использует воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по приграничным провинциям Сирии, таким как Хомс, Дамаск и Тартус.

В то время, как сирийские военные часто отслеживают израильские военные самолеты вдоль сирийско-ливанской границы, они воздерживаются от попыток сбить вражеский самолет, потому что такой шаг вызовет мощный ответ израильских ВВС. Поэтому их противодействие ограничивается попытками сбить израильские ракеты и управляемые боеприпасы. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Издание приходит к выводу, что Сирия мало что может сделать в этом случае, потому что у них нет военного присутствия внутри Ливана. Ливан, конечно же, не сотрудничает с Израилем. У Ливана просто нет средств, чтобы сбить израильский военный самолет, летящий в Сирию, не говоря уже о защите своего собственного воздушного пространства.

Жалобы в адрес международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций, оказались бессмысленными как для Сирии, так и для Ливана, поэтому израильские ВВС почти ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана без каких-либо последствий.

Ливан также находится в затруднительном положении, поскольку он зависит от западных стран, особенно от членов Совета Безопасности ООН, таких как Соединенные Штаты, Франция и Великобритания, в отношении поставок оружия и военной техники.

По мнению издания, ситуацию с налетами израильских ВВС мог бы изменить сирийский ЗРК С-300, однако он пока не поставлен на боевое дежурство.