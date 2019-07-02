Цхинвал, , 17:14 — REGNUM

Разминирование территорий Южной Осетии проводят саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Спецгруппа МЧС прибыла в Южную Осетию на 80 дней и заканчивает свою работу 15 июля, сообщает ИА «Рес».

В этом году состоялась четвертая командировка отряда в Южную Осетию. В 2016 году отряд проверил 50 га территории РЮО и обезвредил 352 предмета. В 2017 году было обследовано более 30 га и уничтожено 105 взрывоопасных предметов. В 2018 году очистили 32,5 га территорий, обнаружили 306 взрывоопасных предметов, которые были переданы югоосетинской стороне для уничтожения.

В 2019 году на данный момент обследованы территории Южной Осетии общей площадью в 22,83 га, обнаружено 208 взрывоопасных предметов.