Анкара, , 17:10 — REGNUM

На фоне ободряющих фраз президента США Дональда Трампа в Осаке своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану постепенно вырисовывается картина, каким образом элита Соединенных Штатов собирается наказать Турцию за суверенную политику в сфере военно-технического сотрудничества с Россией, закупку зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».

В Палате представителей Конгресса США находится резолюция с предложением ввести санкции против Турции. Речь идет не только об исключении Анкары из программы по совместному ударному истребителю F-35. Это решение уже объявлено Пентагоном и вступит в силу 31 июля 2019 года, если Анкара не поменяет свою позицию по сделке с Россией. Ограничения могут также коснуться поставки системы ПВО и ПРО Patriot, тяжелых вертолетов CH- 47 °F Chinook, вертолетов UH-60 Black Hawk и самолетов F-16 Fighting Falcon, а также запчастей к ним.

1 июля жесткое заявление сделал Элиот Энгель, председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам. Он прямо сказал, что Эрдоган «должен прекратить играть в игры и выбрать между Западом или Россией». Энгель также добавил, что сделка С-400 «ставит под угрозу НАТО и нашу собственную национальную безопасность. Турция не может эксплуатировать современную российскую систему ПВО наряду с чувствительными системами НАТО и США. Президент Эрдоган должен знать, что будут последствия». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Таким образом, политическая элита США резко выступила против устойчивого желания Турции обрести военно-политическую самостоятельность.