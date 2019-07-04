Вашингтон, , 07:11 — REGNUM

Прием, взятый на вооружение американской дипломатией, называется «Brinkmanship» — «баланс на грани» и берет свое начало из теории бизнес-переговоров. Почему в нынешних условиях безоглядное использование этого приема может стать опасным для самих США, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

H. C. Westermann. Brinkmanship Hirshhorn.si.edu

«Баланс на грани» предполагает давление в переговорах до точки, неприемлемой для второй стороны, которая в этот момент должна сдаться, оставляя весь выигрыш на долю победителя. В теории эта практика выглядит заманчиво, но предполагает то условие, что Вашингтон всегда сильнее. С кем бы он не вступил в переговоры, повышение интенсивности давления должно быстро привести к победе.

Казалось, что после победы над СССР нужды в таких жестких переговорах больше не возникнет, но президент Дональд Трамп взялся использовать «баланс на грани» в международных делах так, как будто речь идет всего лишь о получении прибыли. Между тем это не так. И дипломатия, зашедшая в тупик, может означать переход к военной фазе выяснения отношений. Результат войны может в корне отличаться от того, что требуется Вашингтону. Похоже, что давление на Иран — это удачный пример того, как дипломатическое «балансирование на грани» может дать результат, противоположный ожидаемому.

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева «Угрозы и провокации США против Ирана: о чем важно знать».