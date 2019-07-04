Вашингтон, 4 июля 2019, 07:11 — REGNUM

Прием, взятый на вооружение американской дипломатией, называется «Brinkmanship» — «баланс на грани» и берет свое начало из теории бизнес-переговоров. Почему в нынешних условиях безоглядное использование этого приема может стать опасным для самих США, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

H. C. Westermann. Brinkmanship
H. C. Westermann. Brinkmanship
Hirshhorn.si.edu

«Баланс на грани» предполагает давление в переговорах до точки, неприемлемой для второй стороны, которая в этот момент должна сдаться, оставляя весь выигрыш на долю победителя. В теории эта практика выглядит заманчиво, но предполагает то условие, что Вашингтон всегда сильнее. С кем бы он не вступил в переговоры, повышение интенсивности давления должно быстро привести к победе.

Казалось, что после победы над СССР нужды в таких жестких переговорах больше не возникнет, но президент Дональд Трамп взялся использовать «баланс на грани» в международных делах так, как будто речь идет всего лишь о получении прибыли. Между тем это не так. И дипломатия, зашедшая в тупик, может означать переход к военной фазе выяснения отношений. Результат войны может в корне отличаться от того, что требуется Вашингтону. Похоже, что давление на Иран — это удачный пример того, как дипломатическое «балансирование на грани» может дать результат, противоположный ожидаемому.

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева «Угрозы и провокации США против Ирана: о чем важно знать».