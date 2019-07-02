Мурманск, , 17:01 — REGNUM

Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев дал развернутое интервью о развитии инфраструктуры российских морских портов для РБК+. Отвечая на вопрос о том, какие задачи «Росморпорт» решает в рамках развития Северного морского пути (СМП) и транспортной инфраструктуры Арктики он напомнил, что со следующего года за побережье акватории СМП будет отвечать госкорпорация «Росатом». «Со своей стороны «Росморпорт» продолжит активно развивать объекты портовой инфраструктуры в Арктической зоне.

«Наши системы управления движения судов обеспечивают безопасность мореплавания в морских портах Мурманск, Кандалакша, Архангельск и Сабетта. Береговые радиостанции службы НАВТЕКС «Росморпорта» в этих морских портах и на подходах к ним дают мореплавателям актуальную навигационную и гидрометеорологическую информацию. В рамках развития Северного морского пути аналогичные радиостанции планируется построить в морских портах Диксон и Певек» — сказал Андрей Лаврищев.

Он также отметил, что «Росморпорт» оказывает лоцманские услуги в девяти арктических морских портах от Мурманска до Анадыря, а также осуществляет ледовую лоцманскую проводку в акватории Северного морского пути. В 2018 году было выполнено 67 лоцманских проводок, с начала этого года их было уже 77.

«Ледокольный флот предприятия отработал в Арктическом регионе в прошлом году в общей сложности 853 суток. Ежегодно в летнюю навигацию (с середины июля до конца октября) один из наших ледоколов обеспечивает проводки судов в восточном секторе Арктики и районах Чукотки» — подытожил глава «Росморпорта».