Москва, , 17:01 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Проанализировать правоприменительную практику приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций», — говорится в поручении главы государства по итогам состоявшейся 20 июня «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Уточняется, что поручение должно быть выполнено до 1 августа 2019 года, ответственным за исполнение назначен министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Напомним, в ходе «прямой линии» многодетная семья из украинского Дзержинска (ныне Торецк), переехавшая в 2014 году в Россию из-за войны в Донбассе, попросила помощи в получении гражданства. Отмечалось, что члены семьи, в которой воспитываются девять детей, не могут получить гражданство России и находятся в статусе беженцев, в том числе из-за невозможности подтвердить свои доходы. Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос об упрощении получения гражданства проживающим в России выходцам с Украины.

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