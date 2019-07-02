Рим, , 17:00 — REGNUM

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе переговоров с коллегами по ЕС на саммите в Брюсселе «не защищает интересы своей страны», заявил в интервью Affari Italiani во вторник, 2 июля, лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж.

По словам Фараджа, он был удивлен тому, до какой степени позиция Конте не совпадает с позициями лидеров обеих правящих партий Италии — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.

Конте вовсе не кажется «евроскептиком», а Италии для защиты своих национальных интересов нужен другой премьер-министр, сказал Фарадж.

Как сообащлось ранее, в Брюсселе проходит саммит лидеров стран-членов ЕС, которые должны согласовать кандидатуры новых глав Еврокомиссии, Европарламента и Центробанка ЕС.

В ходе предвыборной кампании в Европарламент предполагалось, что партия Фараджа войдет в альянс Сальвини, однако после выборов Brexit заключил соглашение с другой итальянской правящей партией — «Движением 5 звезд».