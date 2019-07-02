Рим, 2 июля 2019, 17:00 — REGNUM
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе переговоров с коллегами по ЕС на саммите в Брюсселе «не защищает интересы своей страны», заявил в интервью Affari Italiani во вторник, 2 июля, лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж.
По словам Фараджа, он был удивлен тому, до какой степени позиция Конте не совпадает с позициями лидеров обеих правящих партий Италии — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.
Конте вовсе не кажется «евроскептиком», а Италии для защиты своих национальных интересов нужен другой премьер-министр, сказал Фарадж.
Как сообащлось ранее, в Брюсселе проходит саммит лидеров стран-членов ЕС, которые должны согласовать кандидатуры новых глав Еврокомиссии, Европарламента и Центробанка ЕС.
В ходе предвыборной кампании в Европарламент предполагалось, что партия Фараджа войдет в альянс Сальвини, однако после выборов Brexit заключил соглашение с другой итальянской правящей партией — «Движением 5 звезд».